Гражданин РФ, вернувшийся с отдыха в Турции, был неприятно удивлён стоимостью фруктов в российских магазинах и на рынках.
По его словам, в Турции продают много свежих фруктов и овощей по очень доступным ценам. Как пояснил путешественник, в родном сибирском городе ему пришлось отдать 1,5 тысячи рублей за набор, состоящий из огурцов, помидоров, зелени, кабачков, кураги, черешни, бананов и грецких орехов.
"После турецких рынков с их апельсинами за 60 рублей и яблоками по 45 рублей за килограмм сложно сходу перестроиться", — отметил турист в блоге "Polienko: путешествуем вдвоём" на платформе "Дзен".
Сравнив цены в российских и турецких магазинах, мужчина назвал разницу в стоимости продуктов "колоссальной".
Ранее туристка из РФ заявила, что отдыха в Турции "за копейки" больше не будет, ведь многие отели изменили свои стандарты и скорректировали прайс-листы.
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