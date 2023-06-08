Гражданин РФ вернулся из Турции и удивился российским ценам на фрукты

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Гражданин РФ, вернувшийся с отдыха в Турции, был неприятно удивлён стоимостью фруктов в российских магазинах и на рынках.

Фото: pixabay.com

По его словам, в Турции продают много свежих фруктов и овощей по очень доступным ценам. Как пояснил путешественник, в родном сибирском городе ему пришлось отдать 1,5 тысячи рублей за набор, состоящий из огурцов, помидоров, зелени, кабачков, кураги, черешни, бананов и грецких орехов.

"После турецких рынков с их апельсинами за 60 рублей и яблоками по 45 рублей за килограмм сложно сходу перестроиться", — отметил турист в блоге "Polienko: путешествуем вдвоём" на платформе "Дзен".

Сравнив цены в российских и турецких магазинах, мужчина назвал разницу в стоимости продуктов "колоссальной".

Ранее туристка из РФ заявила, что отдыха в Турции "за копейки" больше не будет, ведь многие отели изменили свои стандарты и скорректировали прайс-листы.