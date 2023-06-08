Туристка из РФ назвала пять признаков, которые отличают россиян в Таиланде

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские путешественники в Таиланде встречаются повсюду, из-за чего остров Пхукет напоминает пригород Сочи, а не тайскую провинцию. Об этом сообщает автор блога "Туристка-авантюристка".

Фото: pixabay.com

Россиянка отметила, что соотечественников в Таиланде легко отличить благодаря пяти особенностям. Первый признак — это выражение лица. Напряжённая и хмурая мимика является одной из главных особенностей русского путешественника.

"Человек как бы ждёт подставы, проблем каких-то, переваривает какие-то тяжёлые данные внутри постоянно", — указала блогер.

Второй отличительный признак состоит в том, что русские туристы избегают прямого контакта с прохожими. Иностранцы, наоборот, готовы здороваться с первым встречным.

В-третьих, россиянки наносят макияж в любую погоду. По мнению блогера, таким образом путешественницы надеются "встретить олигарха".

Четвёртый признак: туристки из России довольно часто носят обувь на каблуках. Жители Таиланда никогда не наденут туфли в повседневной жизни.

В-пятых, русские мало улыбаются, поэтому местные жители немного побаиваются этой "грубости".

"Им страшно столкнуться с нашей ордой", — сделала вывод блогер.

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