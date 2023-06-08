АТОР проинформировала граждан из РФ о сложностях в посещении пирамид и музеев Египта

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российским туристам станет сложнее попасть в знаменитые пирамиды Гизы и в ряд музеев Египта, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Фото: ru.tokkoro.com

Так, согласно информации, пройти на экскурсию за наличные деньги не получится. Власти Египта вводят безналичный расчёт, однако карты "Мир" в стране не работают.

"По информации минтуризма Египта, в списке достопримечательностей, где с июня нельзя купить билеты за наличные, включены район пирамид Гизы, цитадель Салах ад-Дина аль-Айюби в Каире, храм Ком-Омбо в Верхнем Египте, храм Эдфу, Египетский национальный музей и Нубийский музей, а также Незаконченный обелиски и комплекс Абу-Симбел в Асуане", — сообщили в АТОР.

Не возникнет проблем у тех россиян, которые купили комплексные туры. Как правило, стоимость экскурсий уже входит в услугу. А вот туристам-одиночкам придётся "выкручиваться". Так, согласно информации АТОР, можно приобрести билет через гида, либо заказать в составе группы заранее на сайте.

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