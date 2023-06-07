Smotrim: туристам из РФ рассказали, за что в Египте грозят аресты и штрафы

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россиянам, которые планируют провести свой отпуск в Египте, следует обратить внимание на некоторые местные правила, за нарушение которых могут оштрафовать или даже арестовать. Об этом сообщает портал Smotrim.

Фото: pixabay.com

Во-первых, в Египте запрещено фотографировать местных полицейских и военную технику. Если во время съёмки пирамиды в кадр попали сотрудники правоохранительных органов, то от такой фотографии лучше избавиться. Также нельзя снимать административные здания и стратегические объекты военного назначения.

Во-вторых, за распитие алкогольных напитков и нахождение в нетрезвом виде в общественных местах в Египте грозит уголовная ответственность.

Также египетские власти установили жёсткий контроль над мусором. В худшем случае, можно получить штраф.

Четвёртое правило отдыха в Египте — обязательное наличие билетов в музеи. Туристу категорически запрещено проходить в галереи или к объектам культуры незаконно, иначе путешественник может попасть на месяц в тюрьму.

Также туристам нельзя забирать ракушки, камушки или обломки достопримечательностей. В противном случае, путешественнику выпишут штраф и лишат возможности на въезд в арабскую республику на несколько лет.

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