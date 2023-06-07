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Подведены итоги заявочной кампании Пятого международного маркетингового конкурса "PROбренд - 2023"

3:59
Туризм

Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ объявляет о закрытии заявочной кампании пятого международного маркетингового конкурса в сфере туризма "PROбренд". В юбилейном для конкурса 2023 году на конкурс поступило 301 заявка из России, Беларуси, Италии.

Подведены итоги заявочной кампании Пятого международного маркетингового конкурса "PROбренд - 2023"
Фото: Пресс-служба PROбренд

В ближайшее время будут опубликованы шорт-листы по 9 номинациям, и Экспертный совет конкурса начнет работу по оценке проектов, которая продлится до конца июня. Награждение призеров состоится в сентябре 2023 года.

Третий год подряд безоговорочным лидером по количеству заявок становится номинация "Видеобрендинг" — в нее подана пятая часть всех заявок. Видео уверенно выходит на первые позиции в наборе инструментов для продвижения брендов.

Впервые вторую строку рейтинга занимает номинация "Брендированная сувенирная продукция".

Третье место занимает номинация "Брендированная полиграфия". Пятый год Оргкомитет конкурса отмечает, что печатная продукция не сдает позиций в маркетинге. Печатные каталоги, буклеты и календари рассматриваются участниками как равные по эффективности с интернет-пространством средства продвижения брендов.

В 2023 году в конкурсе принял участие проект из Херсонской области.

ТОП регионов по числу поданных заявок:

1. Республика Крым.

2. Московская область

3-4. Воронежская и Свердловская области

5-7. Белгородская, Нижегородская и Кемеровская области

— Уже постоянным трендом становится интерес к конкурсу со стороны студентов российских вузов — будущих специалистов туриндустрии, — отмечает руководитель конкурса Елена Сергеева. — Особо хочу отметить активность крымских вузов. В связи с большим количеством студенческих заявок, Оргкомитет принял решение оценивать студенческие проекты отдельно.

Международный маркетинговый конкурс "PROбренд" — это не только выявление лучших. Это обмен опытом, новые знания, контакты, идеи и будущие совместные проекты.

Вся актуальная информация оперативно размещается на сайте ЕСОТ и на страницах Союза в социальных сетях.

Конкурс проводится при поддержке

  • ассоциации "Народные художественные промыслы России",
  • "Ассоциации музеев космонавтики" (АМКОС),
  • "Дома народов России",
  • Института гостиничного бизнеса и туризма Российского университета дружбы народов.

Партнеры конкурса:

  • компания "Автодор Девелопмент",
  • АО "Гознак",
  • издательство "Бомбора",
  • производственное предприятие сувенирной продукции "(c)Город на холсте",
  • курорт "Роза Хутор",
  • компания​ Greenworks​.

Генеральный информационный партнер — "Российская газета".

Генеральный интернет-партнер — PRAVDA. RU.

Официальный информационный партнер — "Аргументы и факты"

Информационные партнеры:

  • газета "Новые Ведомости",
  • туристический портал 100 Дорог,
  • туристический портал TRIP2RUS.RU,
  • издательство "Аякс-пресс",
  • путеводители "Полиглот",
  • туристическая выставка "Интурмаркет",
  • проект "ТревелЭксперт".

Контакты Оргкомитета:

[email protected] 

https://union-esot.com/?page_id=110

https://vk.com/union.esot

https://zen.yandex.ru/id/5d0612dcc8a6920d902581e7?lang=ru&clid=300

https://t.me/probrand_esot

Видеоканал PROбренд

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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