Туристка из РФ заявила, что отдыха в Турции "за копейки" больше не будет

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Популярность Турции как туристического направления среди жителей России заметно снизилась из-за резкого скачка стоимости на отдых. Кроме того, изменились и требования страны к путешественникам.

Фото: freepik.com

Блогер Саша Коновалова отметила, что отдыха "за копейки" в Турции больше не будет. Однако в этом есть свои плюсы. Во-первых, несколько лет назад Аланья напоминала большую дачу. Сейчас город заметно преобразился. Во-вторых, теперь туристы, которые "не просыхали" весь отпуск, не смогут посетить обновлённую Турцию.

"Они своими выходками портили отдых всем окружающим. Сегодня в Турцию чаще летают спокойные интеллигентные люди. Поэтому многие отели изменили свои стандарты", — добавила путешественница в своём блоге.

Кроме того, люди, привыкшие к роскошному отдыху на Мальдивах или в Испании, обращают внимание на курорты Анталии.

"Аланья сегодня уже не та "простушка", которой она была пять лет назад", — сделала вывод Коновалова.

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