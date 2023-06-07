Туристка из России рассказала о хамском отношении и шокирующих ценах в Турции

1:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристка из России по имени Жанна, отдыхающая в Анталье, рассказала о том, что отношение к русским в Турции сильно изменилось в последнее время. Её также шокировали цены в местных кафе и ресторанах.

Фото: Mirjam Schmitt/dpa

По словам путешественницы, сотрудникам пляжа, на котором они с подругой постоянно бывают, не понравился вопрос о цене лежака. И никто из персонала не помог им донести тяжёлый зонт до лежаков и установить его, как это принято.

Сильно разозлившись, женщины решили переместиться в кафе, где практически в пустом зале просидели около 15 минут в ожидании официанта. Затем заказ всё же приняли, но ждать его пришлось минут 20-25. Причём это были всего лишь чай и мохито, заметила туристка на своём YouTube-канале.

После этого они не стали ругаться и скандалить, а продолжали улыбаться. Однако выставленный счёт окончательно "добил". За безалкогольный мохито, состоящий на 90 процентов изо льда и украшенный одним листочком мяты пришлось заплатить 125 лир (480 рублей).

"Я понимаю, инфляция, рост цен, но хотя бы на третье место можно было поставить совесть. Об уважении к клиентам я вообще сегодня не говорю. У меня сложилось такое впечатление, что туристам не просто не рады, а они даже раздражают персонал", — заявила женщина.

Сервис в Турции, к сожалению, становится всё хуже и хуже, заключила россиянка.

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ТУРЦИЯ СЕГОДНЯ СИЛЬНО РАЗОЧАРОВАЛА ЦЕНАМИ И ОТНОШЕНИЕМ К ТУРИСТАМ