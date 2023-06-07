МК: турпутёвки для россиян резко подорожали, за некоторые услуги придётся переплатить

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристические путёвки подорожали для россиян в среднем на 50%, при этом за некоторые услуги требуется дополнительная плата.

Фото: Pravda.Ru

Как сообщает МК со ссылкой на источники, ставки повышают принимающие страны. Так, Египет увеличил налог на туристические услуги на 5-15%. Речь идёт в том числе о введении налога на выезд из страны, сказано в публикации. Автор статьи добавила, что с подобной ситуацией можно столкнуться и на территории Таиланда, где допуслуги уже входят в стоимость билета.

Подчёркивается, что целью подобных "акций" является устранение дефицита туристического бюджета.

Кроме того, автор материала уточнила, что Египет планирует утвердить налоги на услуги дайвинга, посещение музыкальных и танцевальных мероприятий во время отдыха.

Ранее туристка из РФ рассказала о своём отпуске на средиземноморском побережье Египта. Женщина назвала этот регион "настоящим раем".