Туристические путёвки подорожали для россиян в среднем на 50%, при этом за некоторые услуги требуется дополнительная плата.
Как сообщает МК со ссылкой на источники, ставки повышают принимающие страны. Так, Египет увеличил налог на туристические услуги на 5-15%. Речь идёт в том числе о введении налога на выезд из страны, сказано в публикации. Автор статьи добавила, что с подобной ситуацией можно столкнуться и на территории Таиланда, где допуслуги уже входят в стоимость билета.
Подчёркивается, что целью подобных "акций" является устранение дефицита туристического бюджета.
Кроме того, автор материала уточнила, что Египет планирует утвердить налоги на услуги дайвинга, посещение музыкальных и танцевальных мероприятий во время отдыха.
Ранее туристка из РФ рассказала о своём отпуске на средиземноморском побережье Египта. Женщина назвала этот регион "настоящим раем".
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