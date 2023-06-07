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Поляки выразили возмущение по поводу новых возможностей российских туристов в Грузии

1:11
Туризм

Жители Польши выразили возмущение из-за того, что с 15 июня 2023 года российские туристы смогут ездить в страны Европы благодаря тбилисскому хабу.

Поляки выразили возмущение по поводу новых возможностей российских туристов в Грузии
Фото: Fotodom.ru

Как пишет onet.pl, возобновление авиаперелётов между РФ и Грузией — это "ещё одно непонятное решение", которое облегчит жизнь путешественникам из РФ, а также их передвижение по Европе. Отмечается, что поляки недовольны сложившейся ситуацией.

Недавно грузинский авиаперевозчик Georgian Airways увеличил количество транзитных рейсов из Москвы. Россияне могут попасть через территорию Грузии в ФРГ, Италию, Австрию, Нидерланды, Францию, Израиль и Саудовскую Аравию.

С 15 июня туристы из РФ будут летать в Вену, Париж, Ларнаку, Милан и Салоники с одной пересадкой в тбилисском аэропорте.

Ранее опытный путешественник рассказал россиянам, что аренда жилья в Тбилиси и Батуми довольно дорогая. По его словам, за месяц туристам придётся отдать порядка 40 тысяч рублей.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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