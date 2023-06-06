Представитель администрации Бали Флорес Шана Фатина признала рост числа депортаций иностранных туристов с острова.
По словам чиновницы, причиной последних депортаций стали массовые жалобы местных жителей, направленные региональным властям.
"Всё больше индонезийских граждан сигнализируют властям о нарушениях. Туристы должны проявить уважение и понять, что не все места в Индонезии — это зона отдыха", — заявила Флорес в беседе с РИА "Новости".
При этом она подчеркнула, что большинство сотрудников министерства туризма Индонезии не согласно с позицией губернатора Бали Вайана Костера, который выступил с инициативой об отмене визы по прибытии для россиян и украинцев.
"Наш туризм стал очень хрупким из-за пандемии. Сейчас мы работаем над созданием списка правил, которые должны дойти до российских туристов", — отметила чиновница.
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