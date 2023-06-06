Российских туристов депортируют с Бали из-за жалоб местных жителей

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Представитель администрации Бали Флорес Шана Фатина признала рост числа депортаций иностранных туристов с острова.

Фото: vk.com

По словам чиновницы, причиной последних депортаций стали массовые жалобы местных жителей, направленные региональным властям.

"Всё больше индонезийских граждан сигнализируют властям о нарушениях. Туристы должны проявить уважение и понять, что не все места в Индонезии — это зона отдыха", — заявила Флорес в беседе с РИА "Новости".

При этом она подчеркнула, что большинство сотрудников министерства туризма Индонезии не согласно с позицией губернатора Бали Вайана Костера, который выступил с инициативой об отмене визы по прибытии для россиян и украинцев.

"Наш туризм стал очень хрупким из-за пандемии. Сейчас мы работаем над созданием списка правил, которые должны дойти до российских туристов", — отметила чиновница.

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