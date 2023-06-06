Девять способов реально сэкономить 40% на отдыхе в Турции в 2023 году

2:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Цены на отдых в Турции шокируют россиян. Однако есть рабочие лайфхаки, как сэкономить 30-40% на путешествии.

Фото: freepik.com

Портал "тонкости туризма" приводит девять способов экономного отпуска в Турции. Первым делом необходимо определиться с месяцем. В сезон ехать не стоит, так как цены очень высокие. Если приехать отдыхать в несезон (середина мая, конец сентября), то сэкономить можно до 30%. Погода в этот период достаточно комфортная для пляжного отдыха.

Если выбрать непопулярные курортные города типа Анталии, то путешествие обойдётся дешевле. Источник рекомендует обратить внимание на Аланью, Бозьязы, Эрдемли или Стамбул. Сервис в этих местах хорош, пляжи достойные, но русскоговорящих людей там найти будет сложно. Но разве это проблема, если хочется отдохнуть на море?

При перелёте рекомендуется рассматривать различные авиакомпании, например, "ИрАэро", и Corendon Airlines, у которых цены стартуют с 10 500 рублей. Кроме того, стоит обратить внимание на категорию отеля. В турции зачастую очень неплохие "тройки".

Сэкономить на пляжном отдыхе поможет и выбор самого отеля. Безусловно, первая береговая линия привлекает, но если финансы ограничены, то стоит рассмотреть вариант более отдалённого проживания. Во многих отелях есть бесплатный трансфер на пляж.

Что касается экскурсий, то лучше не пользоваться услугами гида, а доехать до достопримечательности на общественном транспорте или взять в аренду авто. Это выйдет дешевле, чем услуги экскурсовода, но посмотреть вы сможете больше и в своём ритме.

Чтобы не тратиться на кафе и рестораны, выбирать отели необходимо с системой "всё включено".

Если всё же приходится питаться вне отеля, то рекомендуется рассмотреть вариант не туристических кафе, а местных локантов, которые похожи на столовые. Но рассчитываться там придётся лирами.

Источник советует не менять все российские рубли на доллары для поездки в Турцию. Местный курс вполне хорош, но иметь некоторое количество американской валюты всё же стоит. И не стоит брать много денег, тогда и тратить много не захочется.

И последний совет:

"Неужели вам действительно нужны все эти псевдошелка, дутое золотишко, оливковое масло, которого и в российских магазинах полно? Неужели у вашей родни и друзей до сих пор острая нехватка магнитиков "с глазиком", специй и прочих рахат-лукумов? Только представьте, сколько денег вы сэкономите, если не будете тратиться на эту ерунду!".

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