Туристка из РФ рассказала о положительных сторонах средиземноморского побережья Египта

1:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Гражданка РФ побывала на средиземноморском побережье Египта и назвала данный регион "настоящим раем" для путешественников.

Фото: pixabay.com

Женщина отметила, что каникулы в этом месте проходят гораздо лучше, чем отдых в Турции. По её словам, вода на северном побережье, известном как "Норд Коаст" или "Сахель", отличается невероятным оттенком. Она также добавила, что туристов приятно удивят мягкие пенистые волны.

"Это место, о котором можно слагать поэмы", — уточнила россиянка на своём канале "Мама иностранцев" на платформе "Дзен".

Ещё одним плюсом отдыха на средиземноморском побережье Египта является комфортный климат, пояснила женщина. Она подчеркнула, что в июле и августе столбик термометра, как правило, не поднимается выше +33 градусов.

Как указала туристка, на севере Египта путешественники обычно наслаждаются пляжным отдыхом. Здесь много спокойных мест и шумных заведений, поэтому каждый найдёт развлечение по душе, сообщила россиянка.

Ранее стало известно, что Турция повышает стоимость отдыха для туристов из РФ, а Египет и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) снижают цены.