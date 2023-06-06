"Турпром": цены на гостиничные номера в Турции выросли на 85 процентов

1:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Стоимость гостиничных номеров в Турции заметно увеличилась. В мае в среднем по стране рост составил 85%. Самые востребованные у российских туристов направления — Анталия и Стамбул — подорожали ещё больше. Об этом пишет "Турпром" со ссылкой на отчёт центра статистики туризма Turizm Databank.

Фото: puttur.ru

Ведомство сообщает, что цена на гостиничные номера в мае составила 1'869 турецких лир (около семи тысяч рублей по текущему курсу). В Анталии средняя стоимость комнаты увеличилась на 89%, достигнув отметки в 1'692 турецких лир (6 тыс. руб.), а в Стамбуле — на 94%.

Вместе с ростом цен на гостиничные номера ценник на туры внутри Турции также тоже возрос. Отдых в стране продолжительностью неделю и более подорожал на 65 процентов.

"Теперь цена составляет 8'100 турецких лир (30,6 тыс. руб.). Цены на туры выходного дня также не могут порадовать — рост сразу 70%, в денежном эквиваленте это 113,5 тыс. руб.)", — отмечает "Турпром".

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