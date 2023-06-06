Турагент пришла в ужас после отзыва клиентов об отдыхе в Турции

1:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турагент из Белоруссии пришла в ужас после того, как получила отзыв и несколько фото из пятизвёздочного отеля в турецком Кемере, куда она отправила на отдых своих клиентов.

Фото: pixabay.com

Оказалось, что отель, который позиционировался ранее как бюджетный, начал резко снижать уровень сервиса. Бронировать его сотрудница турфирмы призвала тех, кто хочет испортить себе отдых.

Отель White Lilyum Hotel, о котором идёт речь, позиционирует себя как отель 5*, должен был стать местом релакса, однако превратился в туристический кошмар для путешественников, пишет издание "Турпром".

Путешественники столкнулись с рядом неприятных сюрпризов по прибытии в гостиницу. Во-первых, пляж оказался грязным и неубранным, также там отсутствовали кабинки для переодевания.

Во-вторых, в номерах ощущался стойкий запах плесени, который доносился из кондиционера, уборка оставляла желать лучшего, а вместо пляжных полотенец на фото были видны протёртые тряпки.

Качество предлагаемого питания также разочаровало туристов. На шведском столе большинство выставленных блюд оказалось с характерным кислым запахом.

Турагент добавила также, что из-за грязи и антисанитарии свой отдых с высокой вероятностью можно провести в туалете, а не на море.

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