Турагент из Белоруссии пришла в ужас после того, как получила отзыв и несколько фото из пятизвёздочного отеля в турецком Кемере, куда она отправила на отдых своих клиентов.
Оказалось, что отель, который позиционировался ранее как бюджетный, начал резко снижать уровень сервиса. Бронировать его сотрудница турфирмы призвала тех, кто хочет испортить себе отдых.
Отель White Lilyum Hotel, о котором идёт речь, позиционирует себя как отель 5*, должен был стать местом релакса, однако превратился в туристический кошмар для путешественников, пишет издание "Турпром".
Путешественники столкнулись с рядом неприятных сюрпризов по прибытии в гостиницу. Во-первых, пляж оказался грязным и неубранным, также там отсутствовали кабинки для переодевания.
Во-вторых, в номерах ощущался стойкий запах плесени, который доносился из кондиционера, уборка оставляла желать лучшего, а вместо пляжных полотенец на фото были видны протёртые тряпки.
Качество предлагаемого питания также разочаровало туристов. На шведском столе большинство выставленных блюд оказалось с характерным кислым запахом.
Турагент добавила также, что из-за грязи и антисанитарии свой отдых с высокой вероятностью можно провести в туалете, а не на море.
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