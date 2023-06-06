E1.RU: переехавшая в Турцию россиянка сравнила медицину на родине и за рубежом

1:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Гражданка РФ Анна Голубницкая, переехавшая из Челябинска в Турцию, раскритиковала иностранную медицину из-за многочисленных проблем, с которыми сталкиваются пациенты.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

По её словам, во многих лечебных учреждениях Турции наблюдается антисанитария. Как пояснила женщина, врачи и санитары зачастую не используют перчатки во время работы с больными. Россиянка поделилась, что её мама, которая не умеет читать по-турецки, перепутала пункт забора крови с туалетом.

"Подумала, что это общественный туалет, а тут, оказывается, кровь берут", — сообщила Голубницкая в беседе с E1.RU.

Кроме того, она раскритиковала турецких медиков за то, что они редко выдают направления на прохождение дополнительных обследований. Так, при боли в области желудка врачи просто выдают рецепт на лекарственные препараты без каких-либо анализов. В России таблетки назначаются лишь после фиброгастроскопии и УЗИ, напомнила Голубницкая.

Ранее стало известно, что Турция сравнялась с экзотическими странами по стоимости отдыха. Недельный отпуск на двоих обойдётся россиянам в 150-200 тысяч рублей.