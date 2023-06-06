Гражданка РФ Анна Голубницкая, переехавшая из Челябинска в Турцию, раскритиковала иностранную медицину из-за многочисленных проблем, с которыми сталкиваются пациенты.
По её словам, во многих лечебных учреждениях Турции наблюдается антисанитария. Как пояснила женщина, врачи и санитары зачастую не используют перчатки во время работы с больными. Россиянка поделилась, что её мама, которая не умеет читать по-турецки, перепутала пункт забора крови с туалетом.
"Подумала, что это общественный туалет, а тут, оказывается, кровь берут", — сообщила Голубницкая в беседе с E1.RU.
Кроме того, она раскритиковала турецких медиков за то, что они редко выдают направления на прохождение дополнительных обследований. Так, при боли в области желудка врачи просто выдают рецепт на лекарственные препараты без каких-либо анализов. В России таблетки назначаются лишь после фиброгастроскопии и УЗИ, напомнила Голубницкая.
Ранее стало известно, что Турция сравнялась с экзотическими странами по стоимости отдыха. Недельный отпуск на двоих обойдётся россиянам в 150-200 тысяч рублей.
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Россиянка поделилась впечатлениями о прошедшем отдыхе в Турции и сообщила о хамском отношении к её соотечественникам на курорте.