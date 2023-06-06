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Граждане РФ массово отказываются лететь в Грузию из-за высоких цен на билеты

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Туризм

Россия и Грузия возобновили авиасообщение, однако пассажирские самолёты летают полупустыми. Российские туристы массово отказываются от путешествий из-за стоимости билетов: от Москвы до Тбилиси и обратно можно добраться за 60 тысяч рублей.

Граждане РФ массово отказываются лететь в Грузию из-за высоких цен на билеты
Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

"Сумасшедшие деньги. За такую цену можно в Таиланд слетать, а билеты в Индию стоят в два раза меньше. Они сошли с ума!" — подчеркнули россияне.

Путешественница по имени Анастасия отметила, что не понимает, для чего запустили рейсы в Грузию по такой стоимости. Эта страна всегда была бюджетным направлением, однако сейчас родина хачапури стала элитным курортом.

"Проще снова полететь в Армению за 15-20 тысяч рублей туда-обратно, и оттуда добираться до Тбилиси маршруткой. Лучше бы запрет оставался", — отметила она в беседе с aif.ru.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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