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"Турпром": туристы в Европе "горюют", столкнувшись с той же проблемой, что и граждане из РФ

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Туризм

Европейские туристы "горюют" из-за резкого подъёма цен на отели и сервис в Турции, сообщили аналитики. Ранее на завышение цен пожаловались россияне.

"Турпром": туристы в Европе "горюют", столкнувшись с той же проблемой, что и граждане из РФ
Фото: pixabay. com

Доступные варианты резко сократились, а для того, чтобы подобрать тур. необходимо изрядно поискать в предложениях.

"Не только российские туристы отказываются от Турции из-за резкого подорожания туров и отелей: туристы в Европе столкнулись с той же проблемой, и теперь горюют, оплакивая привычный отдых на когда-то дешёвых турецких курортах", — передаёт "Турпром".

По словам экспертов, вместо привычных курортов Турции, стоит обратить внимание на путешествия в Тунис и Египет.

 

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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