Эксперт по туризму рассказал о завышении турецкими отелями цен для россиян, но не для европейцев

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Цены на отдых в турецких отелях и перелёты авиакомпаниями Турции подорожали исключительно для россиян, заявил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Фото: qha.com.tr

Местные бизнесмены, отметил он, решили воспользоваться ситуацией, когда гражданам России труднодоступны Греция, Кипр и европейские курорты.

"Турецкие отели подняли цены в евро для российских партнёров в среднем на 20% по сравнению с прошлым годом. Для западного рынка они так не сделали", — рассказал Мкртчян в интервью изданию "Известия".

Российские туристы, добавил эксперт, правильно отнеслись к такому поступку и выбрали другие направления для отдыха. По этой причине многие популярные турецкие отели испытывают проблемы с загрузкой номеров.

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