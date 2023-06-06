"Известия": Турция сравнялась с экзотическими странами по стоимости отдыха

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

За недельный отпуск в Турции на двоих россиянам придётся отдать от 150 до 200 тысяч рублей. Отдых для семьи из трёх человек обойдётся в 218 тысяч, из четырёх — в 253 тысячи рублей.

Фото: pixabay. com

Как сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян, похожая стоимость отдыха установилась в Египте.

"Подобные цены большинству российских путешественников знакомы скорее по экзотическим странам Азии и Карибского побережья, причём в высокий сезон", — пишут "Известия".

В материале сказано, что в ноябре-декабре 2022 года отпуск на двоих на Шри-Ланке стоил примерно 160 тысяч рублей. По словам Мурадяна, россияне продолжают ездить в Турцию, несмотря на рост цен.

Ранее гражданка РФ пожаловалась, что сотрудники турецкого отеля совершенно не ориентированы на туристов из России, а гораздо больше внимания уделяют путешественникам из Европы.