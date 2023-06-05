В отелях Турции не считают нужным расселять по разным гостиницам туристов из России и Украины

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Представители гостиничного бизнеса Турции объяснили, почему не считают нужным обеспечивать раздельное проживание украинцев и русских на своих курортах. Ответ на этот вопрос даёт портал Profi Travel.

Фото: puttur.ru

Турецкие отельеры объяснили, что несмотря на политическую ситуацию, конфликтов между представителями Украины и России в реальности не наблюдается. К тому же власти страны дали слово оперативно реагировать в случае возникновения такого рода инцидентов.

Основатель сети TBS и туроператора OneTouch Рашад Мамедов отметил, что туристов-украинцев в Турции сейчас мало, и вряд ли они могут стать источником неприятностей.

Украинские путешественники едут на отдых в Турцию из Западной Европы. В их число входят и те, кто живёт в ЕС на постоянной основе. Об этом проинформировала заместитель генерального менеджера отеля Pine Beach Resort Анна Йиит.

"У гостиниц всегда есть возможность снизить число контактов между туристами из разных стран, и эти методы применялись уже много лет, поскольку в Турцию приезжают путешественники со всего мира… Но это все в большей степени перестраховочные меры, потому что реальные конфликты редко случаются", — отметила Йиит.

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