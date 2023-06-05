Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Москве задержали пятерых человек, которые помогали украинским телефонным мошенникам
Ксения Собчак рассказала, как Владимир Соловьёв упрашивал её прийти на своё шоу
ВЗГЛЯД: эксперты назвали основные направления ударов ВСУ в ходе наступления
Представитель НАТО Лунгеску: альянс удвоил военное присутствие в Восточной Европе
МИД РФ: Запад использует зеленую повестку для раскручивания антироссийских настроений
Перенджиев: в Минобороны Украины врут по поводу истребителей F-16
NOS: на севере Амстердама в ночь на 5 июня прогремели три взрыва, обошлось без пострадавших
Глава Минтранса РФ Савельев озвучил сроки запуска аэропорта в Мариуполе
В Пентагоне заявили, что Вашингтон внимательно следит за атаками ВСУ внутри России

В отелях Турции не считают нужным расселять по разным гостиницам туристов из России и Украины

1:20
Туризм

Представители гостиничного бизнеса Турции объяснили, почему не считают нужным обеспечивать раздельное проживание украинцев и русских на своих курортах. Ответ на этот вопрос даёт портал Profi Travel.

В отелях Турции не считают нужным расселять по разным гостиницам туристов из России и Украины
Фото: puttur.ru

Турецкие отельеры объяснили, что несмотря на политическую ситуацию, конфликтов между представителями Украины и России в реальности не наблюдается. К тому же власти страны дали слово оперативно реагировать в случае возникновения такого рода инцидентов.

Основатель сети TBS и туроператора OneTouch Рашад Мамедов отметил, что туристов-украинцев в Турции сейчас мало, и вряд ли они могут стать источником неприятностей.

Украинские путешественники едут на отдых в Турцию из Западной Европы. В их число входят и те, кто живёт в ЕС на постоянной основе. Об этом проинформировала заместитель генерального менеджера отеля Pine Beach Resort Анна Йиит.

"У гостиниц всегда есть возможность снизить число контактов между туристами из разных стран, и эти методы применялись уже много лет, поскольку в Турцию приезжают путешественники со всего мира… Но это все в большей степени перестраховочные меры, потому что реальные конфликты редко случаются", — отметила Йиит.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Турция 2023🇹🇷 СРОЧНО❗️Стоит ли лететь в такую ПОГОДУ? Дождь и Ветер на КУРОРТАХ. Цены на туры ПАДАЮТ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Пять продуктов спасут от тромбоза

Доктор Санни Патель рекомендует употреблять чеснок (один-два зубчика), свежие ягоды, жирую рыбу, тёмный шоколад и куркуму.

Врач Сунни Патель назвал пять продуктов для снижения риска образования тромбов
"РВ": украинские подразделения пошли в наступление на Запорожском участке линии соприкосновения
ВСУ пошли в атаку на Запорожском участке линии соприкосновения
Минус семь кг: Уберите эти два продукта из своей жизни, чтобы похудеть
Боевики ВСУ перешли в наступление под Угледаром
Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова
В Европе назревает новый конфликт: Польша готовится к войне
Признаки предчувствия смерти перечислили эксперты
Украинские беженцы захватили польский город
Украинские беженцы захватили польский город
Последние материалы
Перенджиев: в Минобороны Украины врут по поводу истребителей F-16
Sohu: Китай может повторить трюк России, чтобы добиться от США выплаты долгов
NOS: на севере Амстердама в ночь на 5 июня прогремели три взрыва, обошлось без пострадавших
Глава Минтранса РФ Савельев озвучил сроки запуска аэропорта в Мариуполе
В Пентагоне заявили, что Вашингтон внимательно следит за атаками ВСУ внутри России
Александр Коц: ВСУ будут пытаться разрезать ДНР надвое и прорваться к Мариуполю
Собчак высмеяла певицу Славу, у которой есть недвижимость за границей: "Опять пьёт?"
В Челябинской области испекли самый большой вишнёвый пирог в России
Фигуристу Роману Костомарову проведут операцию по протезированию через два месяца
Диетолог назвала очищающий кишечник салат
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников