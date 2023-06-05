Sport24 сообщил, что туристы из России обижаются, встречая в Турции одну надпись

Российские туристы, впервые отдыхающие в Турции, чувствуют себя неловко и даже обижаются, когда видят на дороге или на улице надпись "Durak".

Фото: https://on-woman.com/stambul-dostoprimechatelnosti/

Однако никаких обид тут быть не может, потому что на турецком языке это слово означает "остановка", и увидеть такую надпись или знак с ней можно на остановке общественного транспорта. Также в Турции иногда словом Durak заменяют знак STOP.

Авторы публикации на Sport24 напоминают, что русское слово "дурак" не имеет ничего общего с похожим на него турецким, несмотря на то, что выглядят они почти одинаково. Именно поэтому никаких смущений и обид при виде надписи Durak на улице в Турции у россиян быть не должно.

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