Путеводитель Best Tastes of Russia назвал пять лучших объектов гастротуризма России

1:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты составили список из пяти самых лучших мест для гастротуризма в России. Среди них современные туристические комплексы с высокой кухней, именитыми шеф-поварами, а также фермерские хозяйства с продуктами собственного производства, родовые поместья с домашней кухней на каждый день.

Фото: trn-news.ru

На первом месте оказался туристический центр "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае, где путешественники смогут посетить винодельню с виноградниками, попасть на дегустацию и посетить различные фестивали.

Второе место заняла "Коломенская пастила". Сообщается, что туристы смогут увидеть производство российской пастилы, посетить салонное чаепитие. Отмечается, что в данном туре имеются незначительные вкрапления новизны, что поможет гостям почувствовать исконно русскую атмосферу быта.

На третьем месте расположился крупнейший арт-парк Европы в Калужской области — Никола-Ленивец. В путеводителе отмечается, что данный парк располагает на 650 гектарах, где проходят творческие эксперименты в самых необычных областях. От архитектуры до истоков экофермерства.

Четвёртое место занял курорт в Сочи "Красная поляна", где туристы могут попробовать национальные блюда различных стран, при этом имея большое разнообразие русских блюд. А замыкает пятёрку самых лучших мест для гастротуризма экопарк "Ясное поле" в Тульской области. Об этом сообщает РИА Новости.

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