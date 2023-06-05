Эксперты составили список из пяти самых лучших мест для гастротуризма в России. Среди них современные туристические комплексы с высокой кухней, именитыми шеф-поварами, а также фермерские хозяйства с продуктами собственного производства, родовые поместья с домашней кухней на каждый день.
На первом месте оказался туристический центр "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае, где путешественники смогут посетить винодельню с виноградниками, попасть на дегустацию и посетить различные фестивали.
Второе место заняла "Коломенская пастила". Сообщается, что туристы смогут увидеть производство российской пастилы, посетить салонное чаепитие. Отмечается, что в данном туре имеются незначительные вкрапления новизны, что поможет гостям почувствовать исконно русскую атмосферу быта.
На третьем месте расположился крупнейший арт-парк Европы в Калужской области — Никола-Ленивец. В путеводителе отмечается, что данный парк располагает на 650 гектарах, где проходят творческие эксперименты в самых необычных областях. От архитектуры до истоков экофермерства.
Четвёртое место занял курорт в Сочи "Красная поляна", где туристы могут попробовать национальные блюда различных стран, при этом имея большое разнообразие русских блюд. А замыкает пятёрку самых лучших мест для гастротуризма экопарк "Ясное поле" в Тульской области. Об этом сообщает РИА Новости.
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