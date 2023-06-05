Гражданка РФ раскритиковала туристический сервис Абхазии: питались дошираком

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристка из России решила отправиться на отдых в Абхазию после просмотра фотографий невероятной природы в интернете. Выбор пал на столицу — город Сухум. Однако первое впечатление испортилось сразу же после выхода из поезда: все здания и дороги разрушены. Кроме того, после размещения в отеле туристов попросили собрать вещи и переехать в другой номер, поскольку ту комнату забронировали на более длительный срок.

Фото: pixabay. com

"В этой стране турист беззащитен. Номер оказался ужасным. Матрасы, из которых торчат пружины, убитый ремонт, вид на пустырь. И если первое название Абхазии — это страна души, то второе должно быть — страна мошенничества", — рассказала девушка на портале irecommend.ru.

Также путешественница пожаловалась на местную еду. Сервис в кафе оставляет желать лучшего: грязная посуда и блюда из подручных продуктов.

"Мы в основном питались в номере, заваривая доширак", — отметила она.

Главные достоинства отдыха в Абхазии — это чудесная природа и чистый горный воздух, заключила туристка.

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