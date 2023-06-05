Сотрудник авиакомпании рассказал, какой вопрос чаще всего задают пассажиры в самолёте. По словам бортпроводника, люди нередко забывают взять с собой ручку и просят её одолжить. Об этом пишет издание New Zealand Herald.
Также регулярно пассажиры интересуются тем, где они могут размять ноги, добавил член экипажа. Он заявил, что если человеку нужно прогуляться, можно, не стесняясь, пройтись по салону и подойти в камбуз, в котором сидят стюардессы.
Путешественники из эконом-класса часто задают вопросы, почему им нельзя посещать туалет в бизнес-классе, добавил бортпроводник. Это связано с желанием авиакомпаний создать фантастические впечатления на борту для клиентов, из-за чего слишком большого движения мимо пассажиров бизнес-класса стараются избегать, объяснил он.
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