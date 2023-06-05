NZH: бортпроводник назвал самую частую просьбу пассажиров самолётов

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сотрудник авиакомпании рассказал, какой вопрос чаще всего задают пассажиры в самолёте. По словам бортпроводника, люди нередко забывают взять с собой ручку и просят её одолжить. Об этом пишет издание New Zealand Herald.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Также регулярно пассажиры интересуются тем, где они могут размять ноги, добавил член экипажа. Он заявил, что если человеку нужно прогуляться, можно, не стесняясь, пройтись по салону и подойти в камбуз, в котором сидят стюардессы.

Путешественники из эконом-класса часто задают вопросы, почему им нельзя посещать туалет в бизнес-классе, добавил бортпроводник. Это связано с желанием авиакомпаний создать фантастические впечатления на борту для клиентов, из-за чего слишком большого движения мимо пассажиров бизнес-класса стараются избегать, объяснил он.

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