Туристка из РФ назвала минусы и плюсы отдыха в Хургаде за 189 тысяч рублей

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Гражданка РФ вместе с супругом провела отпуск в Хургаде. Вернувшись домой, женщина рассказала о плюсах и минусах отдыха на египетском курорте.

Фото: pixabay.com

По её словам, их с мужем разместили в пятизвёздочном отеле The Grand Palace. Она добавила, что эта гостиница доступна лишь для людей старше 18 лет, которые хотят отдохнуть без детей. Как пояснила женщина, им пришлось заплатить 189 тысяч рублей на двоих за девять ночей.

Впервые увидев отель, россиянка пришла в восторг, ведь он напомнил ей дворец Султана Сулеймана. Кроме того, её впечатлили вкусные завтраки, обеды и ужины.

"Ужины — это вообще отдельный вид удовольствия. Всегда тематические, с живой музыкой", — публикует отзыв путешественницы портал "Тонкости туризма".

При этом женщина обнаружила несколько минусов в Хургаде, среди которых:

Медленное подключение к интернету;

Отсутствие большого спектра развлечений для туристов;

Неприятные запахи из-за расположенной возле пляжа стоянки для яхт.