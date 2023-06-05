РИА Новости перечислило лучшие курорты России, где можно отдохнуть и сэкономить

1:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сочи считается главным российским курортом, но можно найти достойную альтернативу. На черноморском побережье есть места, где будет комфортно и дёшево, сообщает РИА Новости.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

В Сочи преимущественно галечные пляжи, в Анапе — песчаные, а любителям кайтсёрфинга подходит отдых в станице Благовещенская или в районе Ейской косы. Ещё один популярный и бюджетный курорт — Абхазия, который удивит своих гостей чистым морем, низкими ценами и великолепной природой.

"Это направление дешевле на десять-пятнадцать процентов, чем соседний Адлер, а аэропорт тот же. Единственная проблема — строительство гостиниц не успевает за ростом спроса", — сообщил вице-президент АТОР, генеральный директор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин.

Эксперт отметил, что средняя стоимость размещения в Абхазии зависит от города. Самые бюджетные отели расположены в Пицунде: там можно отдохнуть за три тысячи рублей в сутки. В Гагре и Сухуме средняя цена за ночь — восемь и девять тысяч рублей соответственно.

Если говорить о Черноморском побережье, то альтернативой Сочи в первую очередь остаются Анапа и Геленджик. Более того, эти направления могут заменить Турцию. В Анапе уже есть отели, которые работают по системе "ультра всё включено".

По словам экспертов "Слетать.ру", четырёх- и пятизвездочные гостиницы в Анапе дешевле, чем в Сочи. В Геленджике очень хорошо отдыхать с детьми: песчаные пляжи, новые аквапарки.

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