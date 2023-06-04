РИА Новости перечислило страны, которые могут заменить россиянам подорожавшую Турцию летом 2023 года

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Некоторые страны смогут стать альтернативой подорожавшей Турции для путешественников из РФ этим летом. Об этом корреспондентам РИА Новости рассказали в сервисе бронирования отелей МТС Travel.

Фото: Pravda.ru

Абхазия и Грузия

Рекомендуется посетить такие места, как Гагра, Сухум, Пицунда и озеро Рица. Туристам также советуют попробовать грязевые ванны и искупаться в Кындыгских термальных источниках. Кроме того, рекомендуется прогуляться по Юпшарскому каньону, окружённому отвесными скалами высотой около 500 метров.

В этом году в качестве достойной альтернативы Турции можно назвать Батуми. Рекомендуется прогуляться по двум площадям — Пьяцца и Европы, насладиться видом на небоскрёбы и необычные здания грузинской столицы на набережной.

Стоимость проживания в Батуми летом стоит в среднем шесть тысяч рублей в сутки, бюджетные предложения начинаются от 2,5 тыс. рублей за ночь. Средняя стоимость размещения в Абхазии зависит от города. Наиболее бюджетные объекты расположены в Пицунде — там сутки стоят порядка трёх тысяч рублей. В Гагре и Сухуме стоимость жилья составит 8-10 тыс. руб.

ОАЭ

Рекомендуется отправиться в захватывающий сафари-тур на джипах по пустыне, который включает катание на верблюдах и сэндбординг — спуски на песчаных барханах. Также стоит посетить концерт в дубайской опере, изучить морское дно и его обитателей у скалы Мартини в Фуджейре.

Стоимость отелей в ОАЭ летом, согласно данным MTS Travel, начинается от четырёх тысяч рублей в сутки. Средняя стоимость номера на двоих в отеле Эмиратов составляет примерно 23 тыс. рублей за ночь.

Армения

В этом летнем сезоне курортный город Севан в Армении становится привлекательным местом для отдыха. В нём можно насладиться прекрасными видами, а также посетить минеральные источники, древние монастыри и современные отели.

Армения радует своими демократичными ценами: средняя стоимость проживания составляет около 12 тысяч рублей в сутки. Кроме того, доступны и бюджетные варианты размещения, где можно найти жилье уже от 1,7 тыс. руб. за ночь.

Узбекистан

Эта страна может не предложить пляжей в качестве альтернативы Турции, однако она способна посоревноваться с ней по количеству древних памятников, дворцов и минаретов.

Туристам рекомендуется посетить Ташкент — мегаполис Средней Азии, который был восстановлен практически с нуля после землетрясения 1966 года. Также стоит увидеть такие исторические города, как Самарканд, Бухара и Хива.

В Узбекистане стоит отправиться к исчезающему Аральскому морю, чтобы посмотреть кладбище кораблей и подняться на пустынное плато Устюрт.

Средние цены на проживание в Узбекистане этим летом варьируются от 3,5 тысячи до 7,5 тысячи рублей в сутки. В городе Хиве можно найти размещение за 3,5 тыс. руб. в сутки. Цена за туристическое жильё в Бухаре в среднем составляет около четырёх тысяч рублей в сутки. В Ташкенте стоимость проживания составляет около 7,5 тысячи рублей за ночь.

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