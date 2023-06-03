Российские туристы пожаловались на космические цены в Сочи и Турции — дороже Бали и ОАЭ

1:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Морской отдых в Сочи и Турции стал дороже ОАЭ и Бали, жалуются российские туристы. Если раньше можно было купить тур в Турцию на девять дней дешевле 150 тысяч рублей, то сейчас уже цены выросли. А через месяц можно будет отдохнуть и вовсе за 300 тысяч, говорит путешественница из РФ.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Что касается отдыха в Сочи, Анапе и Геленджике, то с января цены начали повышаться. Сначала это было 15%, потом 40%, а в летний период прогнозируется увеличение ещё на 30-60%, пишет Telegram-канал AB News. Однако номера в гостиницах Краснодарского края с пятью звёздами уже почти все забронированы. Источник сообщает, что размещение в четырёхзвёздочной гостинице обойдётся дороже, чем отпуск в ОАЭ, на Бали или Пхукете.

"Семье с двумя детьми на отпуск в Сочи или Анапе "лучше, чем на троечку" нужно заложить не меньше 230 тысяч рублей", — пишут авторы канала.

Владелец мини-отеля в Анапе объяснила, что конкуренции сейчас в России нет. Из-за спецоперации аэропорт в Симферополе закрыт, добраться до полуострова можно только на поезде, автобусах или автомобиле через Крымский мост. Однако цены на отдых в Крыму упали на 25-40%.

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