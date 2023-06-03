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МК: туристы из России пожаловались, что цены на отдых в Турции выросли втрое

1:02
Туризм

Стоимость отдыха в Турции стала неприятным сюрпризом для российских туристов. По их словам, цены буквально на всё выросли в два-три раза.

МК: туристы из России пожаловались, что цены на отдых в Турции выросли втрое
Фото: pixabay. com

"Я не первый раз в Турции, но именно в этом году всё взлетело в разы", — рассказал один из путешественников изданию "МК".

Он пояснил, что девятидневный тур его семье обошёлся дороже 150 тысяч рублей, но уже через месяц та же путёвка будет стоить почти 300 тысяч.

По словам россиян, подорожала не только стоимость туров, поднялись цены на лекарства, одежду и еду. Перебравшийся из России в Стамбул мужчина пожаловался, что недавно покупал говядину за 190 лир (740 рублей), а сейчас её предлагают по 600 лир (2300 рублей), то есть второе дороже.

Ранее эксперт предупредил, что на пляже можно подхватить неприятные заболевания, так как песок является хранилищем гельминтов и бактерий.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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