Вечерняя Москва: эксперт рассказал, стоит ли гражданам РФ, отдыхающим в Турции, опасаться туристов из Украины

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Власти Турции решили в текущем году не разделять украинских и российских туристов, заселяя их в одни и те же отели.

Фото: pixabay.com

Эксперт по туризму Николай Мельник считает это решение разумным, ведь украинцы, как и представители любых других стран, приезжают на курорты отдыхать, а не конфликтовать и выяснять с кем-то отношения.

Эксперт уверен, что если украинцы оказались на турецком курорте, значит, они достаточно обеспеченные люди, которые однозначно хотят не конфликтов, а спокойного и комфортного отдыха.

"Я не вижу особых опасений, так как на данный момент украинских туристов в Турции очень мало. Все отдыхающие граждане Украины приезжают из европейских стран. Они ведут себя спокойно и не поднимают тему разногласий России и Украины", — сказал Мельник в разговоре с "Вечерней Москвой".

Турэксперт обратил внимание, что власти Антальи ещё в 2022 году издали распоряжение, согласно которому из отеля немедленно выселяются те, кто пытается хулиганить, дебоширить или провоцировать других отдыхающих.

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