МК: россияне рассказали, как дешевле добраться до Грузии летом

1:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

Цены на билеты в Грузию, которая была всегда одним из самых популярных направлений среди туристов из России, остаются заоблачными, несмотря на запуск прямых авиарейсов. Во сколько обойдётся россиянам поездка в Грузию этим летом, узнал "МК".

Фото: sharknews.ru

По словам, вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина, у туристов из РФ однозначно растёт популярность Грузии, однако есть лишь один сдерживающий фактор — высокая стоимость авиабилетов.

Так перелёт Москва-Тбилиси в один конец стоит сейчас более 30 000 руб. А стыковочные рейсы — 35 000 рублей туда и обратно, поэтому своей актуальности они не потеряли.

Как рассказала журналистам жительница Екатеринбурга Марина, она была в Грузии восемь раз и собирается туда снова летом с семьёй. Правда, если лететь через Москву, то билет на одного выйдет 68 000 рублей туда и обратно, что очень дорого, заметила путешественница. Она добавила, что будет, как и в прошлом году, добираться через Владикавказ, что значительно дешевле.

Житель Подмосковья Антон заявил, что собирается лететь через Армению, а билет, купленный в марте, обошёлся в 11 000 рублей. По словам мужчины, из Армении можно добраться поездом до Батуми или Тбилиси.

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Тбилиси. Цены в Грузии 2023