"Тонкости туризма": турист из РФ рассказал, как относятся к россиянам в четырёхзвёздочном отеле Египта

1:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россиянин по возвращении с отдыха в Египте рассказал о том, как персонал отеля относится к гражданам РФ.

Фото: pixabay.com

Житель России отдыхал в четырёхзвездочном отеле Ghazala Gardens вместе с женой и ребёнком. Их отдых продлился 12 дней, которые обошлись российской семье в 230 тысяч рублей на троих.

Путешественник в блоге "Тонкости туризма" сообщил, что к русским в гостинице относятся очень хорошо, никакой русофобии не ощущается, конфликтов с сотрудниками или другими постояльцами ни разу не было. Наоборот, персонал был по отношению к российским туристам предупредителен. Например, путешественникам пошли навстречу и предложили другой номер, когда они пожаловались, что им мешает музыка из дискотеки.

В качестве единственного недостатка турист назвал довольно однообразное питание. Мужчина отметил, что выбор блюд увеличился только под конец их пребывания в отеле.

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