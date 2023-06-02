Россиянин по возвращении с отдыха в Египте рассказал о том, как персонал отеля относится к гражданам РФ.
Житель России отдыхал в четырёхзвездочном отеле Ghazala Gardens вместе с женой и ребёнком. Их отдых продлился 12 дней, которые обошлись российской семье в 230 тысяч рублей на троих.
Путешественник в блоге "Тонкости туризма" сообщил, что к русским в гостинице относятся очень хорошо, никакой русофобии не ощущается, конфликтов с сотрудниками или другими постояльцами ни разу не было. Наоборот, персонал был по отношению к российским туристам предупредителен. Например, путешественникам пошли навстречу и предложили другой номер, когда они пожаловались, что им мешает музыка из дискотеки.
В качестве единственного недостатка турист назвал довольно однообразное питание. Мужчина отметил, что выбор блюд увеличился только под конец их пребывания в отеле.
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