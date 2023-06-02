Президент Эрдоган заявил о намерении ответить на туристический шантаж Турции

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна намерена ответить на политическое давление, связанное с визовым режимом. Сообщает об этом информационный портал TourProm.

Фото: РИА Новости

По информации, представленной данным изданием, теперь жителям Турции стало труднее получить визы в страны ЕС, Соединённые Штаты Америки и Великобританию. Процент отказов в пять раз выше, чем в отношении Российской Федерации, которая находится под санкциями.

По словам Эрдогана, государства Евросоюза стали применять шенгенскую визу в политических целях. Турецкий лидер обещал ответить на этот политический шантаж.

"Мы планируем решить проблему с визами, которая в последнее время использовалась в качестве политического давления, как можно скорее", — отметил он.

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