Посол РФ в Турции Ерхов проинформировал о том, что нужно знать российским туристам летом 2023 года

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Во ходе беседы с ТАСС российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал о том, на что туристам из РФ следует обратить внимание при посещении страны для отдыха.

Фото: qha.com.tr

Он отметил, что медицинская страховка является важным аспектом для любого курорта, поскольку она поможет избежать множества проблем. Ерхов также подчеркнул необходимость учитывать своё состояние здоровья во время пребывания на отдыхе, особенно в июле и августе, когда турецкое лето считается особенно жарким по сравнению с российским климатом.

"Следует вести себя осторожно на воде, как в море, так и в бассейне, приглядывать за детьми. И на улице повнимательнее — уже есть десять ДТП, из них два — со смертельным исходом", — сообщил посол РФ в Анкаре.

Посол призвал туристов из РФ избегать конфликтов с украинцами и поляками во время отдыха. При этом, если гражданам РФ грозит реальная опасность, необходимо немедленно обратиться в местную полицию или прямо в российское консульство.

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