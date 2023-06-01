Во ходе беседы с ТАСС российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал о том, на что туристам из РФ следует обратить внимание при посещении страны для отдыха.
Он отметил, что медицинская страховка является важным аспектом для любого курорта, поскольку она поможет избежать множества проблем. Ерхов также подчеркнул необходимость учитывать своё состояние здоровья во время пребывания на отдыхе, особенно в июле и августе, когда турецкое лето считается особенно жарким по сравнению с российским климатом.
"Следует вести себя осторожно на воде, как в море, так и в бассейне, приглядывать за детьми. И на улице повнимательнее — уже есть десять ДТП, из них два — со смертельным исходом", — сообщил посол РФ в Анкаре.
Посол призвал туристов из РФ избегать конфликтов с украинцами и поляками во время отдыха. При этом, если гражданам РФ грозит реальная опасность, необходимо немедленно обратиться в местную полицию или прямо в российское консульство.
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