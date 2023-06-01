РИА Новости проинформировало граждан РФ, чем удивят туристов морские пляжи юга России

2:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пляжный сезон на Юге России официально стартовал. Несмотря на ещё прохладную воду, люди уже во всю купаются на Черноморском побережье. Вице-президент АТОР, Генеральный директор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин информирует россиян, что с каждым годом прибрежные территории, их оснащение и оформление улучшаются. РИА Новости собрало информацию по российским курортам.

Фото: Фото Pravda.ru

"Мы работаем по регламентам "Голубого флага", это повышенный уровень комфорта и инфраструктуры, доступность для маломобильных граждан, безопасность на территории, спасатели в каждой зоне купания", — сообщает руководитель маркетингового отдела компании "Второе море", которая управляет пляжами "Остров", "Маяк" и "Ривьера" в Сочи Семён Сапранов.

Перед открытием пляжа необходимо получить заключение после водолазного обследования, провести обучение матросов-спасателей, а также пробы гальки, морской и питьевой воды. В Краснодарском крае в сезоне-2023 откроют 566 пляжей, 76 из них получили высшую оценку, сообщает источник. На пляжи планируется привлекать артистов.

Административный директор Массандровского пляжа в Крыму Алина Нестерова рассказывает, что первым показателем хорошего пляжа является чистота и безопасность. Второй показатель — сервис, который растёт из года в год.

В Крыму эксперты рекомендуют семьям с детьми обратить внимание на Феодосию. Протяжённые песчаные пляжи идеально подойдут для комфортного пребывания. Также стоит присмотреться к посёлкам Рыбачье, Малореченское и Семидворье. Молодёжи рекомендуют Массандровский пляж с модными кофейнями, красивыми локациями для фото и водными развлечениями.

Побережье Анапы подходит для совсем маленьких детей, так как вход в море пологий. Пляжи "Джамайка", "Мираклеон" и "Довиль" оборудованы туалетами, душевыми, зонтами и навесами, есть лежаки и Wi-Fi.

Что касается затрат при посещении пляжей, то за полотенца, шезлонги и бунгало заплатить придётся, а анимация и спортивные развлечение чаще всего бесплатные.

"Можно найти размещение и за 30 тысяч в сутки, и за 300 рублей. Есть объективно дорогие места, обычно в центре города, отъехав подальше — сэкономите", — говорит Ромашкин.

Стоимость посещения пляжа тоже разнится. На одном пляже это может быть 400 рублей за взрослого с предоставлением лежаков и возможностью пользоваться раздевалкой, душем и тренажёрами. А на другом абонемент на одного человека на три дня — 1950 рублей.

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