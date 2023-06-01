Россиянка съездила в санаторий в Башкирии и похвасталась отличным сервисом: "Лучше отпуска в Турции"

1:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

Гражданка РФ решила отдохнуть в санатории на территории Башкирии. Женщина поделилась, что была приятно удивлена высоким уровнем сервиса и отличным питанием.

Фото: pixabay.com

Женщина описала своё путешествие фразой "лучше отпуска в Турции". Отзыв россиянки о поездке в Башкирию опубликовал портал "Тонкости туризма" на платформе "Дзен". Как пояснила путешественница, ей удалось побывать на геокурорте Янган-Тау. Она добавила, что её поразили прекрасная природа и чистый воздух.

В санатории отлично организовано питание для гостей, уточнила женщина. По её словам, в отличии от Турции, где многие блюда заправляют майонезом, в Башкирии отдыхающим приносят только свежую и полезную еду. Туристка также подчеркнула, что меню на курорте обновляют каждые две недели.

Путёвка на 12 дней обошлась россиянке в 80 тысяч рублей. Женщина отметила, что в тур входило не только проживание, но и такие услуги, как приём геотермальных ванн и посещение различных процедур, направленных на оздоровление организма.

"Если в Турции захочется массаж, хамам и другие спа-процедуры, это подразумевает дополнительные траты", — указала путешественница.

Ранее стало известно, что Турция увеличила стоимость отдыха для туристов из РФ, а Египет и Объединённые Арабские Эмираты снизили цены.

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