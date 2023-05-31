Турпром: в России отменяют рейсы в Анталию и Стамбул

Продолжается сокращение рейсов из России в популярные туристические города, такие как Анталия и Стамбул.

Фото: qha.com.tr

Турецкое издание Turizm Ajansi сообщает, что программа Southwind Airlines, которая обеспечивает перевозку туристов компании "Пегас" из Оренбурга в Анталию, была сокращена. Несмотря на то, что программа была запланирована с ежедневными рейсами, в мае их количество в Анталию сократилось до трёх в неделю. Согласно турецким источникам, предположительно, количество вылетов останется на таком же уровне и в июне. Также сообщается, что авиакомпании сократили число рейсов из-за высокой стоимости туров, что и привело к снижению спроса.

Отмены рейсов также затронули Оренбург. Компания Red Wings, широко используемая туроператорами, отменила несколько рейсов из Оренбурга в Стамбул в конце мая.

Кроме того, отмены рейсов произошли и в Перми. Турецкий национальный перевозчик Turkish Airlines отменил один из двух рейсов в Анталию на ближайшие выходные. Вероятней всего это связано с переизбытком предложений. Помимо того, что компания "Победа" начала осуществлять регулярные полёты в Турцию, Turkish Airlines запланировал 13 рейсов в неделю из Перми, а также 6 рейсов от авиакомпании Corendon.

Существует несколько причин, почему россияне выбирают Турцию для отдыха. Во-первых — географическое расположение. Турция находится в непосредственной близости от России, что делает её доступной для путешествий. Также Турция предлагает разнообразные варианты размещения и туристических услуг по разумным ценам. Относительно низкая стоимость проживания, питания, экскурсий и транспорта делает Турцию привлекательным выбором для отдыха, особенно для тех, кто стремится сэкономить на расходах.

Помимо этого, Турция предлагает разнообразные курорты, которые соответствуют различным вкусам и предпочтениям. От популярных морских курортов, таких как Анталия, Алания и Мармарис, до исторических и культурных достопримечательностей Стамбула, Турция предлагает много вариантов для отдыха.

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