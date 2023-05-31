Турист назвал гражданам РФ реальные цены на жильё в Грузии

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие жители России запланировали провести отдых в Грузии после открытия прямого авиасообщения между странами. Опытный путешественник предупредил, что туристам довольно дорого обойдётся аренда жилья в Тбилиси или Батуми.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Стоимость однокомнатной квартиры в месяц составит около 40 тысяч рублей. Более просторные апартаменты будут стоить на несколько десятков тысяч дороже. После начала туристического сезона аренда квартиры-студии обойдётся в 70 тысяч рублей. Если брать посуточно, то выйдет ещё дороже — около четырёх тысяч рублей за 24 часа.

"В Грузии всё дорого, поэтому рассчитывать на бюджетный отдых не стоит: потратиться придётся прилично. Где-то у бабушки в глухой деревушке можно снять подешевле, но в больших приморских да и не только приморских городах цены такие", — написал российский турист в своём канале "Путешествия по планете".

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