Турция рискует потерять множество российских туристов из-за появления нового конкурента. Вскоре Тбилиси может занять место Стамбула в трансферных рейсах из РФ в страны Европы.
Как сообщает "Турпром", национальный перевозчик Грузии (Georgian Airways) приступил к подготовке альтернативного пересадочного хаба для того, чтобы россияне смогли удобным способом летать в Европу.
"Тбилиси станет альтернативным Стамбулу хабом", — сказано в материале.
Грузинская авиакомпания запланировала запуск транзитных рейсов в Милан, Париж, Вену, Ларнаку и Салоники уже с 15 июня.
При этом Turizm Gazetesi отмечает, что аэропорт Тбилиси вряд ли станет важным международным хабом из-за устаревшей технической инфраструктуры. Однако россияне всё равно будут им пользоваться, если им предложат привлекательные тарифы, подчёркивается в публикации.
Ранее стало известно, что Турция повысила стоимость отдыха для туристов из РФ, а Египет и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) решили снизить цены.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Пользователи Сети раскритиковали Зеленского за слова о президенте Турции.