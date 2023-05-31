"ТурПром": Турция испугалась нового конкурента, который намерен забрать у неё российских туристов

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турция рискует потерять множество российских туристов из-за появления нового конкурента. Вскоре Тбилиси может занять место Стамбула в трансферных рейсах из РФ в страны Европы.

Фото: pixabay.com

Как сообщает "Турпром", национальный перевозчик Грузии (Georgian Airways) приступил к подготовке альтернативного пересадочного хаба для того, чтобы россияне смогли удобным способом летать в Европу.

"Тбилиси станет альтернативным Стамбулу хабом", — сказано в материале.

Грузинская авиакомпания запланировала запуск транзитных рейсов в Милан, Париж, Вену, Ларнаку и Салоники уже с 15 июня.

При этом Turizm Gazetesi отмечает, что аэропорт Тбилиси вряд ли станет важным международным хабом из-за устаревшей технической инфраструктуры. Однако россияне всё равно будут им пользоваться, если им предложат привлекательные тарифы, подчёркивается в публикации.

Ранее стало известно, что Турция повысила стоимость отдыха для туристов из РФ, а Египет и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) решили снизить цены.

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