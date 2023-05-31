Эксперты проинформировали граждан из РФ про самые необычные летние туры по стране

1:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты составили топ самых необычных туров для путешествий по России. В них можно не только любоваться природой, но и получить разные навыки, сообщили аналитики.

Фото: https://files.vm.ru/dcx/2018/07-09/c9/8f/file70xunm28sj81n3ssm72.jpg

Так, всего специалисты определили топ-шесть необычных туров по стране:

6. Фототур в Северную Осетию и обучение фотосъёмке. Как уточнили аналитики, путешествие для тех, кто увлекается фотографией и не против отправиться в пеший тур по горам, чтобы запечатлеть самые яркие звёзды.

5. Шантарские острова. Любителям дикой природы — сюда. Есть шанс увидеть даже гренландского кита.

4. Камчатка. Можно понаблюдать за животными и увидеть достопримечательности отдалённого от цивилизации полуострова.

"Медведи тут очень толерантны к людям и не проявляют агрессии, так как не чувствуют опасности со стороны человека и имеют достаточно еды", — сообщили эксперты YouTravel.me.

3. Тур к Северному ледовитому океану. Для тех, кто не представляет жизнь без пляжа, но "устал" от людей и сервиса "всё включено".

2. Тур в Пинежские пещеры. Расположены они в Архангельской области и могут впечатлить даже опытных путешественников.

1. Поход во время метеорного потока Персеиды. В августе можно будет наблюдать самое массовое "падение звёзд". Место тура организаторы не раскрывают.

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