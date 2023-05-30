Авторы блога "Дотошный турист" проинформировали о трудностях при подготовке поездки в Стамбул

2:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Блогеры канала "Дотошный турист" поделились своими рекомендациями по преодолению основных сложностей, с которыми сталкиваются туристы во время поездки в Стамбул, и предложили пути их решения.

Фото: qha.com.tr

Авторы выделили несколько ключевых моментов, где информация в интернете оказывается недостаточной или противоречивой. Они дали рекомендации по каждому из них.

Первая проблема, с которой сталкиваются туристы, — это вопрос о транспорте из аэропорта Стамбула. Блогеры отметили, что информации о новом аэропорте недостаточно, а то, что есть, достаточно противоречиво. Они предложили два наилучших варианта: такси и шаттл-автобус Havaist. Шаттл-автобус является удобным и бюджетным решением для тех, у кого нет большого багажа или лишних детей. Он отправляется каждые полчаса и стоит от 68 до 110 лир в зависимости от маршрута.

Вторая проблема, о которой говорят блогеры, — выбор места для проживания. Они рекомендуют туристам в первый раз остановиться вблизи основных достопримечательностей, чтобы иметь возможность посетить их сразу. Несмотря на предложения о проживании в спокойных районах или на азиатской стороне города, блогеры советуют оставаться рядом с основными достопримечательностями.

Третья проблема, с которой сталкиваются туристы, связана с питанием. Блогеры отмечают, что в Турции могут отсутствовать стандартные блюда или они могут иметь другие названия. Авторы предлагают изучить информацию о местных блюдах и их составе. Более того, блогеры рекомендуют обратить внимание на картинки блюд, которые часто присутствуют на меню в центральных и местных ресторанах.

Проблема с наличными деньгами — следующий вопрос, который поднимают блогеры. Они советуют составить список обязательных платежей, которые следует оплатить наличными (например, налог в отеле, проезд, минимальные расходы на питание) и обменять их на местную валюту заранее. В Стамбуле есть множество обменников, где принимают евро и рубли, однако оплата в евро может быть невыгодной.

Последняя проблема, на которую обращают внимание блогеры, — языковой барьер. Они отмечают, что не все в Турции хорошо владеют английским языком. Однако многие местные жители говорят по-русски. В центре Стамбула проблем с пониманием не возникает. Однако в отдаленных местах, таких как в Трою, люди знают только турецкий язык.

В заключение блогеры подводят итог и говорят о положительных чертах Стамбула. Они отмечают дружелюбность местных жителей и их готовность помочь, если у туристов возникают трудности или вопросы.

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