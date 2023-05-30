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КП: туристы из РФ пожаловались на грузин, которые отказываются говорить на русском языке

1:34
Туризм

После возобновления авиасообщения первые российские туристы с нетерпением прибыли в Грузию. Однако их встреча была омрачена неожиданными событиями, о которых сообщает издание "КП". Вокруг были украинские флаги, слышны грубые лозунги, а аэропорт оцеплён.

КП: туристы из РФ пожаловались на грузин, которые отказываются говорить на русском языке
Фото: pixabay. com

Местные журналисты навязчиво задавали провокационные вопросы. В такой напряжённой обстановке российские туристы покидали аэропорт, стараясь отмахнуться от негатива вокруг.

Однако несмотря на этот необычный старт, последующие рейсы проходили в более спокойной и мирной атмосфере. Авиасообщение стало ежедневным, а цены на перелёты — доступнее. Туристы, желающие остановиться в Грузии, могут выбрать из различных вариантов жилья, цены на которое начинаются от 500 долларов (приблизительно 40 тысяч рублей).

"Изначально к тебе отношение настороженное. Молодёжь русский почти не знает, а люди постарше хоть и знают, но могут отказаться на нём с тобой общаться. Лучше спрашивать. Если не орёшь на улице, что ты за Сталина, то грузины дружелюбны. И за стол пригласят, и чаем угостят", — отмечает российский турист.

Важно отметить, что случаи агрессии со стороны местных жителей в отношении российских туристов являются крайне редкими. Из десяти опрошенных граждан РФ только один сообщил о негативном опыте. Большинство россиян встречаются с радушием и доброжелательностью.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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