Граждан РФ шокировали бирки "только для русских" на алкоголе в Турции

0:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

Граждане России заметили на всех полках в магазинах duty free в аэропорту Стамбула в Турции специальные бирки с напоминанием о том, что через таможню нельзя провозить бесплатно более трёх литров крепкого алкоголя. Причём адресованы они только русскоязычным покупателям, пишет издание atas.info.

Фото: pixabay.com

Путешественника из Новосибирска возмутило, что ничего подобного нет на английском, немецком, французском, арабском и других языках, а все инструкции написаны только для русских.

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