Граждане России заметили на всех полках в магазинах duty free в аэропорту Стамбула в Турции специальные бирки с напоминанием о том, что через таможню нельзя провозить бесплатно более трёх литров крепкого алкоголя. Причём адресованы они только русскоязычным покупателям, пишет издание atas.info.
Путешественника из Новосибирска возмутило, что ничего подобного нет на английском, немецком, французском, арабском и других языках, а все инструкции написаны только для русских.
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Во время массированного удара по Киеву ВКС РФ использовали ракеты большой дальности, отметил профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.