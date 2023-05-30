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Пляж "Роза Хутор" открывает купальный сезон 1 июня

1:42
Туризм

Курорт "Роза Хутор" предлагает совместить отдых в горах и на морском берегу.

Пляж "Роза Хутор" открывает купальный сезон 1 июня
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Оборудованный пляж курорта расположен в Имеретинской долине всего в получасе езды от горного кластера. Желающих провести время на черноморском побережье дважды в день доставят из "Роза Хутор" и обратно комфортабельные шаттлы.

К услугам гостей — удобные лежаки, солнцезащитные тенты, отдельные шатры-бунгало, полотенца и раздевалки. На пляже также предусмотрены самые разные развлечения. Для детей работает площадка с лабиринтом, для любителей прыжков в воду устроены специальные понтоны. Имеются Spa-зоны с массажем, летнее кафе и фреш-бар.

На морском пляже курорта есть возможность для занятий сапбордингом и дайвингом. Все необходимое оборудование можно взять в аренду — работает прокат. Дайв-центр GoDiveприглашает погрузиться в подводный мир Черного моря с опытными инструкторами. Доступны разовые погружения и обучающие курсы по международным системам PADI/ IANTD. Гостей ждет искусственный риф с рыбками, крабами и волноломом.

Пляж "Роза Хутор" в течение нескольких лет являлся обладателем международной экологической награды "Голубой флаг", подтверждающей соответствие высоким стандартам безопасности и экологического просвещения. Вопросы чистоты берега и прибрежных вод, создания качественной инфраструктуры для отдыха, в том числе на море, а также организации доступности пляжа для маломобильных граждан — по-прежнему в фокусе внимания курорта.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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