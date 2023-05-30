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"Тонкости туризма": простые правила уберегут граждан РФ от ротавируса на море

1:28
Туризм

Жара, периодическое пренебрежение правилами гигиены и не очень чистое море способствуют развитию кишечной инфекции. Полностью защититься от ротавируса во время отдыха невозможно, но есть шесть простых способов, которые существенно уменьшают риски заражения.

"Тонкости туризма": простые правила уберегут граждан РФ от ротавируса на море
Фото: Fotodom.ru

Во-первых, во время купания в море категорически запрещено глотать воду. Во-вторых, не стоить покупать "деликатесы" у продавцов на пляже, поскольку продукты хранятся не в холодильнике, а в сумке под палящем солнцем. Также эксперты рекомендуют избегать сомнительных кафе, так как никто не знает, в каких условиях там готовятся блюда.

Чётвертое правило, которое поможет избежать кишечной инфекции, — тщательное мытьё рук. Туристам необходимо всегда носить с собой антисептик или антибактериальные влажные салфетки, поскольку не всегда есть возможность воспользоваться мылом.

"На отдыхе с детьми эти правила соблюдать трудно. Если всё-таки случился ротавирус, нужен осмотр врача. Он определит тяжесть течения заболевания и назначит препараты. Можно, конечно, и отлежаться в номере, но болезнь у всех протекает по-разному. Лучше не рисковать", — отметили специалисты портала "Тонкости туризма".

Ротавирусная инфекция сопровождается резким повышением температуры, диареей и рвотой. Также многие заболевшие жалуются на насморк и боли в горле.

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Как выжить в отпуске – на море, на даче, в поездке. И какие лекарства взять с собой.
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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