Турпром: Турция повышает цены для туристов из России, а Египет и ОАЭ снижают

Пока стоимость отдыха в Турции увеличивается, Египет и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) снижают цены для путешественников из России.

Фото: pixabay.com

Как сообщает "Турпром", ссылаясь на исследование Росстата, в апреле 2023 года страной с самым высоким ценником был признан Египет. На втором месте следовали ОАЭ, на третьем — Турция, сказано в статье. При этом в конце мая ситуация изменилась.

"В Египте ценник упал на 7% в месячном исчислении, а в ОАЭ — на 9%", — отмечает издание.

В материале также подчёркивается, что в прошлом месяце в Турции стартовал пляжный сезон, поэтому стоимость отдыха в этой стране увеличилась на 11,5%. По мнению автора публикации, россияне будут чаще проводить каникулы в Египте и ОАЭ из-за привлекательных цен и выгодных туров.

Ранее стало известно, что гражданам РФ может не хватить места на турецких пляжах из-за наплыва беженцев после землетрясений.

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