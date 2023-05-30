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Турпром: Турция повышает цены для туристов из России, а Египет и ОАЭ снижают

Туризм

Пока стоимость отдыха в Турции увеличивается, Египет и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) снижают цены для путешественников из России.

Турпром: Турция повышает цены для туристов из России, а Египет и ОАЭ снижают
Фото: pixabay.com

Как сообщает "Турпром", ссылаясь на исследование Росстата, в апреле 2023 года страной с самым высоким ценником был признан Египет. На втором месте следовали ОАЭ, на третьем — Турция, сказано в статье. При этом в конце мая ситуация изменилась.

"В Египте ценник упал на 7% в месячном исчислении, а в ОАЭ — на 9%", — отмечает издание.

В материале также подчёркивается, что в прошлом месяце в Турции стартовал пляжный сезон, поэтому стоимость отдыха в этой стране увеличилась на 11,5%. По мнению автора публикации, россияне будут чаще проводить каникулы в Египте и ОАЭ из-за привлекательных цен и выгодных туров.

Ранее стало известно, что гражданам РФ может не хватить места на турецких пляжах из-за наплыва беженцев после землетрясений.

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Египет / обзор в формате 4К
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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