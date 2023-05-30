РИАН: эксперты назвали города РФ и мира, где россияне бронируют отели в последний момент

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие российские путешественники определяются с датой турпоездки или местом отдыха в последний момент, а потому бронируют отель за три дня до заселения.

Фото: кадр из видео

Эксперты сервиса OneTwoTrip рассказали агентству РИА Новости, какие направления популярны у туристов для спонтанных поездок.

По словам специалистов, больше 26% поздних бронирований приходится на гостиницы Москвы. Вторую строчку списка занял Санкт-Петербург, а замкнул тройку Сочи.

Если россияне решают отправиться за рубеж, в последний момент чаще всего они выбирают Стамбул, Дубай или Ереван.

Ранее эксперты перечислили "невинные" поступки туристов, за которые в Египте могут грозить штраф или тюрьма.

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