Многие российские путешественники определяются с датой турпоездки или местом отдыха в последний момент, а потому бронируют отель за три дня до заселения.
Эксперты сервиса OneTwoTrip рассказали агентству РИА Новости, какие направления популярны у туристов для спонтанных поездок.
По словам специалистов, больше 26% поздних бронирований приходится на гостиницы Москвы. Вторую строчку списка занял Санкт-Петербург, а замкнул тройку Сочи.
Если россияне решают отправиться за рубеж, в последний момент чаще всего они выбирают Стамбул, Дубай или Ереван.
Ранее эксперты перечислили "невинные" поступки туристов, за которые в Египте могут грозить штраф или тюрьма.
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Во время массированного удара по Киеву ВКС РФ использовали ракеты большой дальности, отметил профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.