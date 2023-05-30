Туристка из РФ остановилась в недорогом отеле Бодрума и похвасталась отличным сервисом

1:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россиянка, решившая отдохнуть в Турции, остановилась в недорогом отеле на территории Бодрума. Высокий уровень сервиса приятно удивил женщину.

Фото: pixabay.com

Гражданка РФ рассказала о своих впечатлениях от отдыха порталу "Тонкости туризма", её отзыв опубликовали на платформе "Дзен". По словам путешественницы, она заселилась в отель под названием Bodrum Park Resort. Женщина добавила, что в Бодруме часто отдыхают граждане Турции, а туристов из других стран здесь мало.

"Действительно, россиян тут не очень много. Не для колхоза, тут всё культурно", — поделилась туристка.

Как пояснила россиянка, за 10-дневный тур на двоих ей пришлось отдать 128 тысяч рублей. Питание уже входило в стоимость путёвки, уточняется в отзыве. Путешественница отметила, что природа возле отеля больше напоминает греческую, чем турецкую из-за холмов, сплошных подъёмов и спусков.

Кроме того, женщине понравился светлый и чистый номер в гостинице с маленьким балконом. Единственным минусом она назвала отсутствие дешёвого спа на территории отеля. Несмотря на этот недостаток, россиянка считает, что провела идеальный отпуск в Турции и выразила надежду на скорое возвращение в Бодрум.

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