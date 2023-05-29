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"Тонкости туризма": российскую туристку возмутил отдых в пятизвёздочном отеле Египта стоимостью 220 тысяч рублей

Туризм

По мнению российской туристки, отдохнувшей в пятизвёздочном египетском отеле, стоимость размещения и уровень гостиницы совсем не обязательно равны качеству предоставляемого там сервиса.

"Тонкости туризма": российскую туристку возмутил отдых в пятизвёздочном отеле Египта стоимостью 220 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

Россиянка провела время в Jaz Mirabel Beach 5*, который на фото выглядел просто роскошным. Пребывание в этом отеле, к слову, стоило 220 тысяч рублей на двоих, пишут "Тонкости туризма".

Однако отдых в таком, казалось бы, шикарном месте, стал для девушки сплошным разочарованием. По её словам, главными клиентами служащие считают французов и арабов, а россиянам уделяют далеко не так много внимания. Туристка отметила, что если вам хочется, чтобы сервис был соответствующим, можно давать чаевые, но делать это придётся очень часто.

Путешественница отметила внутреннюю неряшливость отеля при всей его внешней помпезности. Девушке не понравились вездесущие насекомые внутри помещений, но больше всего её разочаровала организация питания в этом пятизвёздочном заведении.

"Уровень питания низкий — столовая на заводе, не иначе. Постояльцев кормят переваренными макаронами, сухими котлетами, заветренным салатом, горелой рыбой. Заметив, что бармен кладет фрукты и лед в бокал с коктейлем без перчаток, туристка попросила его все переделать, но получила отказ", — поделилась впечатлениями россиянка.

В заключение девушка добавила, что никому бы не посоветовала останавливаться в этом "роскошном" месте, и искренне не понимает, откуда у него взялось столько хвалебных отзывов.

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ВСЁ ВКЛЮЧЕНО в Египте 2023🇪🇬 ШВЕДСКИЙ СТОЛ и сервис ПО-ЕГИПЕТСКИ❗️ Ол инклюзив ALL INCLUSIVE в отеле
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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