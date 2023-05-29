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Президент РСТ оценил влияние выборов в Турции на возросший спрос на путёвки в эту страну

Туризм

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в разговоре с Pravda.Ru оценил сообщение о том, что россияне начали массово покупать туры в Турцию после победы действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах.

Президент РСТ оценил влияние выборов в Турции на возросший спрос на путёвки в эту страну
Фото: puttur.ru

Эксперт считает, что политические события в Турции на спросе на туры в эту страну никак не отразились.

"Я думаю, что это некое выдавание желаемого за действительное. На самом деле никакого значительного скачка роста продаж туров не произошло. Динамика примерно соответствует такому же показателю продаж, как и в прошлый понедельник", — поделился наблюдениями Уманский.

Президент РСТ заверил, что на спрос влияют не политические события, а вопросы ценообразования и стоимости отдыха.

Уманский напомнил, что на фоне серьёзных инфляционных изменений турецкие производители повысили стоимость на путёвки, поэтому стоимость туров в этом году для россиян выросла. И из-за действий турецкой стороны, а также из-за нехватки перевозчиков авиакомпании сократили число полетов на турецкие курорты. Поэтому и дефицит перевозки, конечно, сказывается на цене туров для российских туристов.

А поскольку Турция является самым массовым, самым востребованным направлением в международном туризме россиян, а альтернативу ей найти всё-таки сложно, при приближении к летнему сезону спрос на путёвки в эту страну будет понемногу расти.

"С каждой неделей, приближаясь к сезону, спрос потихонечку растет, и мы ожидаем, что за счет коротких продаж, за счет наступления сезона спрос будет подрастать ещё больше. Поэтому в этом ничего необычного нет. А вот какой-то связки с политическими событиями, с выборами я, честно говоря, вообще не вижу", — заключил президент РСТ.

Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация о том, что спрос на путёвки в Турцию среди российских туристов на момент утра 29 мая увеличился в 2-3 раза. Россияне начали в массовом порядке приобретать путёвки в Турцию после того, как стало известно о победе на выборах действующего лидера страны Эрдогана.

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Турция 2023🇹🇷 Цены ВЗЛЕТЕЛИ❗️ В чём причина РОСТА цен на ТУРЫ в Турцию СЕГОДНЯ. Новости туризма.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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